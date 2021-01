Cucciola husky abbandonata chiusa in una gabbia nel mezzo di una foresta aveva il destino segnato

Come salvare la cucciola in gabbia lasciata in mezzo alla foresta?

Come si fa ad abbandonare un animale? Una povera cucciola husky è stata lasciata in una gabbia a morire sicuramente di stenti, nel mezzo di una foresta? Per fortuna un buon samaritano passava proprio di lì e lo ha portato in salvo. Ma se nessuno si fosse accorto della sua presenza in tempo, non sarebbe stata una storia a lieto fine.

Fonte Pixabay

Questa storia arriva da una zona boscosa del New Jersey, negli Stati Uniti d’America. Qui un povero pelosetto ha subito un trattamento disumano, dopo che chi doveva prendersi invece cura di lui ha deciso di abbandonarlo.

Lo hanno lasciato solo in una gabbia: chi lo ha fatto era certo che si sarebbe fatto prendere dallo sconforto. Invece è riuscito a uscire da quella prigione e ha cominciato ad aggirarsi per il bosco, forse nel tentativo di fare ritorno a casa. Anche se la famiglia non la voleva più con se.

Il povero cucciola husky quando lo hanno trovato portava un collare al collo. Fortunatamente un uomo lo ha avvistato e ha visto la gabbia. Ritenendo che la situazione fosse strana, ha deciso di fermarsi a dare una mano.

Il passante ha subito chiamato l’Associated Humane Popcorn Park Shelter, che ha inviato un volontario. Quando María Cymanski è arrivata ha portato in salvo Ginger, che è tornata nella gabbia e si è affidata a lei, che subito l’hanno soccorsa.

Cucciola husky in gabbia, contattata immediatamente la polizia

I soccorritori hanno prontamente chiamato il dipartimento i polizia locale e l’ufficiale delle forze dell’ordine, che hanno aperto un’indagine.

Ginger è tornata nel rifugio dell’organizzazione per cui lavora María Cymanski e qui tutti la amano. Gli hanno fornito le cure veterinarie del caso. E sui social network hanno raccontato la sua storia, nella speranza che qualcuno lo riconosca e denunci il suo proprietario.

Appena sarà possibile, sarà dato in adozione.