Oggi non vedrai video migliore di quello del cucciolo in piscina con un fenicottero a salvagente utile per tenerlo a galla. Per superare le calde temperature estive, che in questi giorni stanno rendendo impossibile la vita di molti, non c’è niente di meglio di un bel tuffo nell’acqua fresca. Quanti vorrebbero essere con lui adesso?

Fonte foto da Instagrram @rileysgoldenlife_

Il cucciolo di Golden Retriever di 3 mesi di nome Riley si gode la vita nella Florida del Sud, negli Stati Uniti d’America. Il tenero animaletto è stato immortalato, infatti, mentre cerca di refrigerarsi all’interno di una piscina, mentre fuori le temperature sono davvero irresistibili.

Si vede che il cane adora nuotare in piscina. Lui si diverte come un matto a sguazzare. Ma per la sua sicurezza (e anche per essere un po’ alla moda), eccolo con un salvagente a forma di fenicottero rosa, come se ne vedono tanti oggi sulle nostre spiagge.

La famiglia umana di Riley ha deciso di godersi un bel giorno in piscina, in un salvagente a forma di fenicottero rosa. E non vedremo cosa più bella oggi. Perché è davvero adorabile vedere il cucciolo che nuota allegramente nella piscina.

Sicuramente si sta godendo il fresco dell’acqua, mentre fuori sono tutti a boccheggiare per le temperature che in tutto il mondo hanno raggiunto cifre davvero inimmaginabili. Tutti vorremmo avere una piscina in cui nuotare senza troppi pensieri. Magari proprio insieme a Riley.

Fonte foto da video TikTok di @rileysgoldenlife

Cucciolo in piscina con un fenicottero: vogliamo nuotare con lui!

Il contenuto ovviamente è diventato virale. La pubblicazione del video ha ottenuto milioni di visualizzazioni, migliaia di reazioni e migliaia di commenti. Il filmato è stato pubblicato con questa didascalia:

Questo cane sta vivendo una vita migliore della mia…

E ha proprio ragione. Anche noi vorremmo essere lì con il cane!