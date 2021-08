Il militare si trovava in strada con sua figlia, quando un cane si sarebbe scagliato contro di loro: la vicenda diffusa sul web

La vicenda arriva da Marcon, un comune di Venezia. Un militare ha sparato ad un cane, che secondo le sue dichiarazioni si sarebbe scagliato contro lui e sua figlia. L’ufficiale della guardia costiera, davanti al pericolo, avrebbe preso la pistola che aveva con sé per difesa personale, non quindi quella di ordinanza, e avrebbe sparato all’animale.

Dopo quanto accaduto, l’uomo si è recato alla caserma del posto e ha confessato tutto ai carabinieri. Il militare al momento non risulta essere indagato. Ma poiché nella vicenda è coinvolta un’arma da fuoco, gli agenti dei carabinieri hanno segnalato il caso alla Procura. Sarà quest’ultima a decidere se procedere con le accuse.

L’uomo ha raccontato che quel cane di razza Amstaff aveva già aggredito una signora anziana del posto giorni prima. Quindi, quando quel giorno si trovava in strada con sua figlia e lo ha visto scagliarsi contro di lei, ha istintivamente impugnato la pistola che aveva con sé e ha sparato le zampe del cane.

Militare spara al cane: le condizioni dell’animale

L’animale è stato trasportato alla clinica veterinaria del posto e sottoposto ad un intervento chirurgico. Dopo le indagini dei Carabinieri, è stato scoperto che diverse persone della zona avevano segnalato la presenza del cane, che girava libero per le strade del posto senza museruola e senza guinzaglio.

Dopo che la vicenda è diventata virale sul web, i proprietari del cane hanno deciso di intervenire e di dire la loro versione dei fatti. Hanno raccontato di aver dovuto scegliere di sopprimere il loro amico a quattro zampe. Il colpo lo aveva ferito alla colonna vertebrale e lo aveva paralizzato dalla testa fino al resto del corpo. La famiglia sostiene che il militare ha sparato al cane quando si trovava ancora all’interno della loro proprietà.

È stato colpito alla spalla di sbieco, quindi in un’impossibile posizione d’attacco.

Tutti ora sono in attesa di ulteriori indagini da parte delle forze dell’ordine, anche se per ora sembrano non esserci indagati. Sarà la Procura a verificare quanto di vero ci sia dalla versione raccontata dal militare e quanto ci sia di vero nelle affermazioni dalla famiglia del cane.