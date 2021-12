Cucciolo innamorato del neonato lo segue ovunque

Questa è la storia di un cucciolo innamorato del neonato che hanno appena accolto nella loro famiglia, che non riesce a separarsi da lui. Lo segue ovunque lo portino. Sembra la sua ombra. Pare che il cane abbia preso sul serio il suo ruolo di fratello maggiore peloso. Anzi, è un vero e proprio angelo custode per il piccolo, in pelliccia e ossa. E sarà così per tutta la loro lunga vita insieme.

Un video condiviso su un gruppo Facebook il 30 settembre scorso mostra l’amore di questa cagnolina per il neonato che è appena giunto in casa. Sicuramente se i genitori avevano qualche dubbio, dopo la nascita del piccolo il cane li ha fugati tutti.

Sono stati proprio i genitori del bambino a filmare tutta la scena, ammirando l’atteggiamento del cane che segue dappertutto, quasi a volerlo vegliare sempre, il bambino. La condivisione sui social network è stata, ovviamente, un grandissimo successo.

Nelle scene si sente il padre del bambino commentare:

Questo è un cane vero, è più madre di Simone.

L’uomo si mette poi a ridere, mentre mostra che ovunque va il bambino, va anche il cane. Lo segue proprio come se fosse la sua ombra. Tra la gioia di tutti i presenti che non potevano sperare in un’accoglienza migliore tra le mura domestiche.

Cucciolo innamorato del neonato farebbe di tutto per lui e non lo lascia per nessuna ragione al mondo

Il cane si alza e segue il piccolo che viene trasportato dal papà nel suo ovetto. Non importa se è calmo o è agitato. Lui sarà sempre al suo fianco pronto a intervenire per ogni emergenza. O anche solo per contemplare quanto è bello quel cucciolo umano.

Su Facebook hanno particolarmente gradito il video. La storia è diventata virale in poco tempo, con migliaia tra commenti e reazioni.