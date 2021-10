Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip davvero esilarante e che è diventata presto virale. Il protagonista è un dolce alano, chiamato Bruder. Viste le sue grandi dimensioni, ha spaventato i cani del vicino che si erano intrufolati nel suo cortile.

CREDIT: YOUTUBE

Il video è davvero divertente e il suo amico umano, ha voluto pubblicarlo sul suo profilo social. Da quel momento ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

Bruder è un maschio di alano, che è stato adottato dai suoi amici umani ormai molto tempo fa. È sempre stato molto dolce e gentile, infatti non ha mai causato gravi problemi.

Tuttavia, il cane ancora non si rendere conto delle sue dimensioni. Lui crede di essere ancora un cucciolo, ma non sa che gli altri piccoli possono spaventarsi visto che è molto più grande rispetto a loro.

CREDIT: YOUTUBE

Nel video reso pubblico sul web, tutto inizia in una giornata come le altre. Il cagnolino era seduto nel suo giardino. Tutto stava procedendo normalmente, proprio come accadeva sempre.

Ad un certo punto però, il piccolo Bruder ha visto i due cani del sul vicino che si stavano intrufolando nel suo giardino, grazie ad un buco nella recinzione. Non era mai accaduto prima e lui era al settimo cielo.

Bruder spaventa i cani del vicino

CREDIT: YOUTUBE

Il cane era talmente felice, che si è subito alzato per giocare con i suoi 2 nuovi amici a quattro zampe. Tuttavia, i piccoli appena hanno visto le sue grandi dimensioni, si sono spaventati.

Non credevano fosse così grande e vederlo, li ha lasciati a bocca aperta. Infatti sono tornati in fretta nella loro abitazione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Bruder ovviamente ci è rimasto male, lui non è consapevole delle sue grandi dimensioni, ma desidera solo poter giocare con altri cagnolini. La clip ha avuto un certo successo sul web e tutti nel vederla, sono scoppiati a ridere alla vista della reazione dei due cuccioli.