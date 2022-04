Ci sono bambini, adolescenti e anche adulti che non staccherebbero mai gli occhi dallo schermo dello smartphone. Ma a quanto pare anche gli animali sono interessati. Come il cucciolo ipnotizzato dai video sul telefonino o sul computer, che in seguito a questo suo bizzarro comportamento, tipicamente umano, diventa una star del web come i protagonisti dei video che di solito segue.

Nelle ultime settimane su TikTok è diventato popolare un video che mostra un cucciolo che naviga sul telefonino e che usa il computer per guardare video e cartoni animati. Si comporta proprio come farebbe un bambino che si annoia e cerca un po’ di svago.

Il cane sembra non voler mai staccare gli occhi da quello schermo. La tecnologia ha conquistato anche gli animali, con tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi che questo comporta. Non dimentichiamo che la dipendenza da smartphone o da internet è reale e pericolosa.

Guarda questo cagnolino che guarda con calma il telefono. Sembra che abbia solo bisogno di parlare. È semplicemente adorabile.

Questo uno dei commenti che è rimasto affascinato e incantato dal cane che non fa una piega mentre sdraiato sulla pancia e con le zampe tutte stiracchiate segue sullo schermo quello che sembra essere un programma davvero molto interessante. Ti stai chiedendo anche tu cosa stesse guardando, non è vero?

Cucciolo ipnotizzato dai video sul telefonino: tutti si innamorano di lui

Nessuno è rimasto indifferente da quando i video con protagonista il dolce cucciolo sono stati pubblicati da un utente del social network TikTok, che risponde al nome virtuale di @rusha_ia.

Sicuramente il cane è felice di poter trascorrere del tempo online, anche perché di solito mentre è davanti allo schermo scodinzola felice. Il video virale è stato visto da milioni di persone e ha ottenuto migliaia di like e di commenti.