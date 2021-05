Cucciolo di labrador fa un brutto sogno e la sua umana riprende con il cellulare le sue smorfie: il video è esilarante

Non sono adorabili quando dormono?

Tutti quando facciamo un incubo abbiamo reazioni diverse. C’è chi si sveglia di soprassalto, chi continua a dormire, chi urla, chi fa smorfie. Come il cane protagonista di questa storia. Mentre dorme il Labrador fa un brutto sogno. La proprietaria riesce a immortalare quel momento in un video che diventa subito virale in rete.

Fonte Pixabay

Bonnie è un adorabile cucciolotto di tre anni. Vive a Bay City, nel Michigan, negli Stati Uniti d’America, insieme alla sua proprietario, Paige Lobodzinski. È stata lei a pubblicare sul suo profilo TikTok un video che ha fatto ridere tutti quanti.

L’11 maggio scorso, infatti, sulla pagina TikTok @paigelobo95 è apparso un filmato che immortala Bonnie mentre dorme e fa facce decisamente buffe. Di sicuro sta facendo un sogno che non gli piace e per questo reagisce a quel modo.

Bonnie adora fare principalmente due cose durante la giornata. Mangiare e dormire. Ed è proprio durante la seconda delle sue grandi passioni che è stato registrato questo video tutto da ridere. La sua reazione al sogno che sta facendo (o forse dovremmo dire all’incubo) è impagabile.

Paige ha ripreso il cucciolo che fa alcune smorfie mentre dorme e sogna. Ovviamente la donna si è anche avvicinata per svegliarla da quello che sembrava un incubo. O forse non lo era. Non lo sapremo mai.

Fonte TikTok paigelobo95

Labrador fa un brutto sogno e la mamma umana la sveglia

La mamma umana, pubblicando il video su TikTok, ha anche fatto qualche ipotesi sul soggetto del sogno che ha scombussolato così tanto la sua Bonnie:

Presumo che stesse sognando degli scoiattoli…

Fonte TikTok paigelobo95

La pubblicazione ha ottenuto 2,2 milioni di visualizzazioni, 378mila reazioni e 4.459 commenti di utenti che hanno riso della situazione. E chissà e sognava davvero gli scoiattoli: pare non avesse proprio un gran rapporto con loro!