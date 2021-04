Eliza Moore è una bambina di soli due anni diventata famosa sulla piattaforma TikTok e seguita da oltre 5 milioni di follower. Negli ultimi due mesi, la sua storia ha fatto commuovere il mondo intero e, purtroppo, nelle ultime ore è arrivata una notizia straziante.

Credit: heyeliza – TikTok

La piccola è affetta da un cancro molto aggressivo. Si è sottoposta a tutte le cure necessarie, ma la mattia ha continuato a progredire in modo irreversibile e i medici non possono fare più nulla. Così, i suoi genitori hanno deciso di interrompere tutte le cure e di godersi il tempo che le rimane.

Credit: heyeliza – TikTok

Vogliono trascorrere i giorni rimanenti recuperando il tempo perso tra le mura delle strutture sanitarie.

È stata proprio sua madre a comunicare, sui social network, la notizia. Parole che hanno spezzato il cuore di migliaia di persone e che in poche ore, si sono diffuse in ogni parte del mondo.

La malattia di Eliza Moore

Per due mesi la famiglia ha raccontato, attraverso la condivisione di video, il difficile percorso della piccola Eliza Moore. Non aveva nemmeno un anno di vita, quando ha scoperto la terribile diagnosi. Per otto mesi si è sottoposta ad ogni cura necessaria e quel mostro sembrava sconfitto. Poi, qualche mese dopo, la bambina è tornata a presentare gli stessi sintomi e dopo un’ulteriore visita, i genitori hanno scoperto che il cancro era tornato, più aggressivo di prima.

I medici non possono fare più nulla per la bambina, così i genitori hanno deciso di interrompere le cure e godersi il tempo che le rimane.

Credit: heyeliza – TikTok

Come molti di voi avranno potuto intuire dai video di Eliza pubblicati più di recente, non abbiamo ricevuto buone notizie sulla malattia: sono state notizie inaspettate per noi, per il suo chirurgo e per tutto il team di medici che l’ha seguita; ora cercheremo di trarre il massimo dalle nostre vite, come una famiglia.

La piccola Eliza ha ricevuto il supporto e l’amore del mondo intero.