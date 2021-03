Come finirà la lotta del cucciolo per lo snack?

I cani sono davvero molto golosi. Quando facciamo assaggiare loro qualcosa, subito ne vanno matti perché adorano più il cibo umano di quello destinato a loro. E quando glielo togliamo, fanno i matti per riaverlo. Come nel video che vi proponiamo oggi: cucciolo lotta per uno snack con il suo miglior amico umano, chi vincerà e come andrà a finire la battaglia?

Fonte Pixabay

Il cane protagonista di questo filmato che il suo miglior amico umano ha pubblicato su TikTok non ne vuole proprio sapere di smettere di mangiare quel buon cibo che sta condividendo con il proprietario. Si vede che ne è proprio ghiotto.

All’inizio si vede il proprietario che dà qualche snack al suo cagnolino, che sembra apprezzare molto questo tipo di condivisione. Ma quando l’uomo smette e tenta di mettere via il pacchetto, il cane si trasforma in un lottatore di wrestling per averne un pezzettino.

L’uomo, come dimostra il video pubblicato sui social network, capisce bene che non doveva dar da mangiare quegli snack al cane. Perché lui non può più farne a meno. La reazione del cucciolotto è davvero esagerata: sembra che quel cibo sia diventato una droga!

L’utente di Tiktok ( @mattiej ) ha pubblicato il filmato il 6 marzo scorso e insieme a lui c’è Sam, che non molla la presa quando lui cerca di mettere via il pacchetto. Così piccolo e così forte quando vuole ottenere qualcosa che qualcuno gli sta portando via!

Cucciolo lotta per uno snack e non molla la presa per nessuna ragione al mondo

Senza dubbio Sam è davvero molto tenace: quando vuole qualcosa si impegna, usando unghie e denti (e non in senso metaforico) per ottenere l’oggetto dei suoi desideri.

Forse sarebbe meglio insegnargli a mollare la presa quando è ora. E forse sarebbe meglio insegnare al proprietario che è sempre bene dare da mangiare ai cani solo il loro cibo.