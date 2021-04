Cucciolo maltrattato in casa, operaio decide di intervenire

Un povero cucciolo maltrattato in casa non aveva più speranze di poter vivere una vita degna di questo nome. Aveva subito troppe violenze e non conosceva cosa significasse la parola amore. Fino a quando un operaio non ha cominciato dei lavori in quell’abitazione. E di fronte a quella scena non ha potuto far altro che intervenire per poterlo salvare.

Fonte Pixabay

Adriana de Freitas è una donna che vive con la sua famiglia a Betim, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione Metropolitana di Belo Horizonte e della microregione di Belo Horizonte.

La donna ha deciso di raccontare su un gruppo Facebook quello che era capitato a suo marito. Stava lavorando in una casa della regione. Lì c’era anche un cucciolo, che quando lo ha visto si è aggrappato con lui. Era disperato quando andava via e il legame si è fatto man mano più stretto. Non riusciva a capire il perché di quell’atteggiamento.

Ben presto, frequentando quella casa, l’uomo si è accorto che il cane non veniva trattato bene, era trascurato. La donna in un post su Facebook pubblicato l’11 aprile sottolinea che i proprietari non si prendevano cura di lui, lo lasciavano solo senza acqua e cibo.

Il marito non ha potuto lasciarlo lì. Quando ha finito il lavoro ha deciso di portarsi a casa il cucciolo. Nella sua famiglia sarebbe stato amato e curato. Molti utenti in rete hanno applaudito virtualmente al gesto d’amore dell’operaio, che ha contribuito a salvare una vita.

La nuova vita del cucciolo maltrattato in casa

Il cane non aveva più niente da temere, dal momento che ora ha una famiglia che si prenderà per sempre cura di lui. Una vera casa per sempre dove vivere serenamente e felicemente. Per fortuna i proprietari hanno acconsentito affinché l’uomo lo adottasse: almeno una cosa buona l’hanno fatta.