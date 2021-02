Cucciolo nato con un occhio, due lingue e senza naso

Questa è la storia del cucciolo nato con un occhio, senza naso e con due lingue. Le immagini ci arrivano dalle Filippine e purtroppo sono accompagnate da una triste notizia: il povero cagnolino è riuscito a sopravvivere solo un giorno, dopo si è spento. Il suo caso intanto ha fatto tutto il giro del mondo.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva dalla provincia di Aklan, nelle Filippine. Questo cane era l’unico della sua cucciolata ad avere queste anomalie nell’aspetto. Amie de Martin, la proprietaria, ha sottolineato che il povero cucciolo non riusciva a respirare e a mangiare correttamente.

Quando è nato non poteva prendere il latte dalla sua mamma, così la donna ha cercato di dargli del latte artificiale, portandolo dal veterinario nella speranza che Ciclope, questo il nome dato al cucciolo, potesse sopravvivere. Ma le sue condizioni erano troppo gravi e non ce l’ha fatta.

Il veterinario consultato dalla donna ipotizza che alla base di questi difetti incompatibili con la vita con cui è nato siano dovuti a qualche veleno che accidentalmente la mamma ha ingerito quando era incinta della sua cucciolata.

La mamma di Ciclope, però, è un cane in menopausa (messa incinta probabilmente dal cucciolo dei vicini a insaputa della sua famiglia) e secondo gli esperti anche questa potrebbe essere una motivazione. I suoi fratelli sono nati senza problemi e sono sopravvissuti senza complicazioni.

Le foto e i video del cucciolo nato con un occhio solo, senza naso e due lingue hanno fatto il giro del web

In breve tempo la sua storia è diventata virale online. Anche per un’altra particolarità. La sua famiglia umana ha deciso di non seppellire i suoi resti nel giardino, ma di conservarli come ricordo di famiglia.

Una scelta decisamente particolare e molto discutibile, non trovate? Perché invece non dare degna sepoltura al povero cucciolo sopravvissuto solo per un giorno?