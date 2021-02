Squiggle è un dolce cagnolino, che dopo sole 8 settimane di vita, ha conosciuto la parte più crudele e meschina dell’essere umano. I volontari hanno convinto l’uomo a portarlo via, ma ora avrà bisogno di cure e trattamenti per tornare a stare bene. La sua strada per la guarigione è molto lunga.

Una vicenda che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Nessun animale merita di essere trascurato ed abbandonato.

Tutto è iniziato quando i volontari della Sidewalk Specials, hanno trovato questo cucciolo che viveva nel giardino di un’abitazione. In un primo momento, pensavano che stesse bene.

Tuttavia, con il passare dei giorni, le sue condizioni sono apparse sempre più gravi. Era sempre seduto in un angolo e i suoi occhi erano tristi e sofferenti. Per questo, i ragazzo hanno deciso di andare più a fondo alla situazione.

Sono entrati nel giardino e passando del tempo con Squiggle, hanno capito che l’uomo non si prendeva affatto cura di lui. Non gli dava il cibo e le cure di cui aveva bisogno. Era in grave pericolo e stava anche per perdere la vita.

Per questo motivo, i volontari hanno minacciato quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano. Gli hanno detto he se non lo avesse lasciato andare, lo avrebbero denunciato alle forze dell’ordine. Il signore a quel punto, ha deciso di accettare ed ha lasciato il cucciolo ai ragazzi.

Le condizioni di Squiggle dopo la visita

Una volta arrivati nel rifugio, il medico ha sottoposto il piccolo a quatto zampe ad un’accurata visita. È proprio a quel punto che ha fatto una drammatica scoperta. Squiggle aveva un osso nella gola.

In più, dalle lastre ha anche scoperto che aveva un filo di metallo nel suo intestino. Per riuscire ad aiutarlo, lo ha dovuto sottoporre ad un delicato intervento. Ecco il video della sua storia di seguito:

Purtroppo la strada per la guarigione del piccolo è ancora molto lunga. Dovrà affrontare ancora diverse cure e trattamenti, ma i volontari sono sicuri che molto presto riusciranno a trovare anche per lui il lieto fine che tanto desidera. Sperano che dimentichi anche tutti i traumi che ha subito in quelle settimane.