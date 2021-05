Per i cani ospiti dei rifugi di tutto il mondo, non c’è niente di meglio di un po’ di sano divertimento insieme al personale che gestisce quelle strutture. Si tratta di una grande famiglia che ama trascorrere insieme il tempo. Come nel caso del cucciolo in carriola che va in giro con il volontario del rifugio. Il video in breve tempo è diventato virale.

Fonte Pixabay

L’organizzazione non governativa Cão Sem Dono, il 12 aprile scorso, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video che mostra l’amore e la cura che tutta la squadra mette nell’occuparsi dei cani e degli altri animali salvati.

Questo sì che è vero amore. In una bella giornata di sole uno dei dipendenti ha deciso di prendersi un minuto da trascorrere con un dolce cagnolino color caramello. Portandolo in giro in carriola, come se fosse su un passeggino.

La scenetta che ne è venuta fuoi è davvero molto carina, tanto da essere diventata un cult dopo la pubblicazion sui canali social del gruppo che ogni giorno si impegna ad aiutare gli animali in difficoltà.

La colonna sonora di questa bella gita in carriola è la canzone “Carro de Mão” del gruppo Terra Samba. E mentre il cucciolo si gode la sua passeggiata, tutti gli altri cani lo seguono perché vorrebbero tanto salirci anche loro.

Il video del cucciolo in carriola viene condiviso tantissime volte

Perché è semplicemente adorabile vedere come i dipendenti di un rifugio trattino i poveri animali in difficoltà, che non hanno nessuno che si prenda cura di loro e che dimostri un po’ di affetto. Ma i volontari ce la mettono tutta per farli sentire a casa loro.

E il commento che accompagna il video dimostra tutto questo amore: