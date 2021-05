La protagonista della storia di oggi si chiama Docena ed è una meravigliosa cagnolina anziana di razza mix Labrador. La cagnetta era stata abbandonata chissà da quanto tempo, quando i volontari della Humane Society l’hanno trovata e portata di corsa nel loro rifugio. Le sue condizioni erano davvero terribili e necessitava di cure abbastanza urgenti.

Credit: Humane Society of Marion County Florida – Facebook

Possedere un cane, o un animale in generale, prevede che il proprietario si occupi di lui e si preoccupi di non fargli mancare mai nulla. È un impegno vero e proprio che le persone devono prendere nei confronti di creature bisognose del nostro aiuto.

Quando i nostri amici a quattro zampe crescono e diventano grandi, necessitano di un taglio delle unghie abbastanza frequente. Non tagliarle significa metterli in grossa difficoltà. Per un cane, avere le unghie lunghe è paragonabile ad una donna che indossa tacchi a spillo altissimi per 24 ore al giorno. Una cosa atroce, insomma.

Inoltre, quando si tratta di femmine, è bene che quando arriva il momento giusto esse vengano sterilizzate. Perché quasi tutte le cagnoline, se non sterilizzate, nella vita arrivano a presentare almeno un tumore mammario, che spesso può anche diventare maligno.

Pensate che Docena non aveva mai ricevuto in vita sua nemmeno una di tutte queste accortezze e cure.

I volontari della Humane Society di Marion County, in Florida, hanno ricevuto una chiamata su questa cagnolina e, come fanno sempre, si sono precipitati per salvarla.

Quando se la sono trovata davanti e hanno visto le condizioni in cui erano le sue unghie, sono rimasti senza parole.

Le cure di Docena

Credit: Humane Society of Marion County Florida – Facebook

I volontari hanno poi raccontato su Facebook che non avevano mai visto delle unghie come quelle della povera Docena. Erano così lunghe che avevano iniziato ad attorcigliarsi tra di loro. E tutto questo chissà quanto dolore le aveva provocato.

Inoltre, le sue mammelle presentavano dei grumi tumorali che andavano rimossi con estrema urgenza.

Non era finita qui, purtroppo. Le sue zampe presentavano infatti una malformazione congenita, che però fortunatamente pareva non crearle grossi fastidi.

Credit: Humane Society of Marion County Florida – Facebook

Quei meravigliosi angeli si stanno ancora occupando di quella meravigliosa cagnolina salvata dalla strada e dai dolori tremendi causati da qualche uomo meschino.

Quando sarà abbastanza pronta, ci auguriamo che possa trovare una famiglia che badi a lei come nessuno ha fatto fino ad ora.