Il povero cucciolo non riesce proprio a dormire se non è accanto ai suoi genitori umani. La sua storia passata è davvero molto particolare e i traumi che ha subito nel corso della sua breve esistenza lo hanno messo a dura prova. Per fortuna ora ha una famiglia che si prende cura di lui e fa tutto quello che in suo potere per farlo stare bene.

George è un dolce cagnolino che non ha mai smesso di abbracciare i suoi amici umani da quando è stato salvato. Purtroppo non riesce ancora a superare il passato crudele che ha dovuto vivere quando era ancora un cucciolo. George vive nella Georgia, negli Stati Uniti d’America, ma prima non aveva un tetto sopra alla teste.

Prima, infatti, viveva in un parcheggio per roulotte insieme alla sua famiglia. Quando sono stati sfrattati, lo hanno abbandonato a vivere insieme ad altri 20 cani. Il proprietario di quel terreno non poteva prendersi cura di loro, così ha chiamato un rifugio locale per dare a quei cuccioli un futuro.

Purtroppo, però, non c’era posto per lui. E il direttore ha dato l’ordine che venissero sacrificati. È stato salvato dal suo carisma, perché è riuscito a conquistare da una delle guardie del controllo degli animali. Il resto dei suoi compagni non ha avuto la stessa fortuna.

Dall’altra parte dello Stato, in quel momento, c’era una donna che lottava per riprendersi dalla morte del cucciolo più piccolo. Jami Croslow, una donna di Raleigh, nella Carolina del Nord, ha visto le foto di George sui social e si è innamorata perdutamente.

Cucciolo non riesce a dormire perché ha bisogno di sentire la presenza della sua famiglia

Da quando Jami Croslow ha adottato George, dandogli un fratello, Jack, adottato da un rifugio sull’isola di Guam, nel 2004, il cane è cambiato. Anche se ha ancora molti traumi. Non riesce a dormire se non è accanto alla sua mamma umana.

La donna conosce molto bene la sua storia e glielo permette.