Questa storia è davvero molto commovente e fa venire le lacrime per lo splendido gesto compiuto da un animale nei confronti di un altro simile che era decisamente in difficoltà. Il tenero e dolce cucciolo offre un giocattolo al cane che ha pianto mentre si trovava in videochiamata. Ha pensato bene di offrirgli il suo compagno di divertimento per farlo calmare un po’ e farlo rasserenare.

Fonte foto da TikTok di javi.escu

Pepa è una dolce e adorabile cagnolina, che non riesce proprio a sopportare quando il suo miglior amico a quattro zampe si mette a piangere. E così gli offre il suo giocattolo preferito come se fosse un oggetto utile a consolarlo in quel momento di bisogno.

La scena che dimostra l’affetto che Pepa prova nei confronti dell’altro cane è stata immortalata dal suo tutor, Javi Escudero, lo scorso martedì 5 ottobre 2021. Il proprietario ha pensato bene di condividere sui social network questo momento di pura gentilezza.

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. E questa cucciolotta color caramello lo ha dimostrato prendendosi cura dei sentimenti della sua amica a quattro zampe che in quel momento aveva un po’ di paura e di tristezza nel profondo del suo cuore.

Javi era sdraiato sul divano in una videochiamata con un amico e il suo cane. E il pelosetto ha iniziato a borbottare e a piagnucolare. La cagnolina ha subito attivato le sue orecchie e quando ha sentito il pianto ha preso l’orsacchiotto e lo ha portato allo schermo.

Fonte foto da TikTok di javi.escu

Cucciolo offre un giocattolo al cane: non è un bellissimo gesto d’amore?

Il video, ovviamente, ha avuto un grandissimo successo, a dimostrazione del fatto che la generosità e la bontà possono essere premiate.

Fonte foto da TikTok di javi.escu

Il video, infatti, ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni, 268.000 reazioni e migliaia di commenti.