Il video virale di una mamma cane di nome Pona, che per la prima volta vede la sua prole: la testimonianza del vero amore

Pona è la protagonista della bellissima storia di oggi. La femmina di pastore tedesco è da poco diventata mamma e come ogni altro neo genitore, è rimasta stupita davanti alla dolcezza e alla bellezza di quei piccoli esserini indifesi davanti a lei.

Credit: Rumble

La sua famiglia ha voluto pubblicare un breve video sul web, che mostra la sua reazione quando vede per la prima volta la sua prole. La testimonianza del vero amore che soltanto una mamma può provare nei confronti dei propri figli.

Una cosa che separa gli umani dagli altri animali è il linguaggio. Gli esseri umani sono in grado di tramandare la conoscenza di generazione in generazione, in modi più complessi di quelli che si trovano comunemente nel regno animale.

Credit: Rumble

Una mamma cane dopo il parto segue il suo istinto e riesce a prendersi cura dei propri cuccioli, nonostante nessuno le abbia insegnato a farlo durante i mesi di gestazione.

Il video della cagnolina Pona

Pola, nel video, non riesce a smettere di fissare i suoi piccoli cuccioli. È incuriosita da loro e sembra domandarsi in cosa consista quel miracolo della vita in cui è stata appena coinvolta.

Gli occhi della cagnolina guizzano ogni volta che uno dei suoi cuccioli si muove. Ed è come se non volesse perderne uno di vista nemmeno per un minuto. Il suo lavoro è quello di proteggerli ed accudirli e questo lei lo sa bene.

Il filmato, dopo la pubblicazione, ha raggiunto circa 400 mila visualizzazioni. Tutti sono rimasti incantati dal suo comportamento e non hanno potuto fare a meno di commentare la scena e condividerla. In pochi giorni si è diffusa in tutto il mondo.

Credit: Rumble

Ero esattamente allo stesso modo dopo che ho avuto mio figlio… ora ha 20 anni e lo guardo ancora così…

Noi mamme umane facciamo lo stesso, guardiamo affascinati e stupiti a ciò che era dentro di noi, sbalordite, la maternità umana o animale è un’esperienza meravigliosa.

Questi sono i commenti lasciati dalla maggior parte degli utenti.