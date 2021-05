Questa è l’incredibile storia di Benjamin Bunny, un dolce cagnolino che è nato due volte. La prima quando è stato affidato a persone crudeli. Mentre la seconda quando qualcuno lo ha salvato da morte cerca. Il cucciolo paralizzato abbandonato è stato lasciato da solo, come se fosse un oggetto inutile dal quale disfarsi.

Benjamin Bunny è stato trovato a 12 settimane. Nato con una malformazione alla spina dorsale (e di conseguenza il corpo paralizzato dalle spalle in giù) non ha avuto un inizio facile. Non poteva muoversi, non poteva stare seduto.

Appena nato il suo allevatore lo ha strappato dalle cure della mamma. Non gli serviva più a niente. Così a due settimane lo ha portato al Bosley’s Place, un centro di salvataggio della Georgia. Per lui poteva anche morire. Ma i volontari hanno fatto di tutto per garantirgli una nuova vita degna di questo nome.

I volontari del Bosley’s Place hanno fatto tutto il possibile per lui. Prima lo hanno allattato artificialmente e poi hanno iniziato a curarlo. A sei settimane è stato affidato alla The Tucker Farm di Beth Williams per una terapia alle zampe posteriori.

Purtroppo nessun trattamento poteva aiutarlo, ma Beth Williams ha risolto la situazione. Dopo aver chiamato la Walkin’ Pets si è fatta creare un carrello regolabile che crescerà con lui per permettergli almeno di muoversi. E vivere la sua vita.

Cucciolo paralizzato abbandonato: ora ha una nuova vita

Ama la sua sedia a rotelle, ci starebbe sopra tutto il giorno. Non vedeva l’ora di ottenere la sua indipendenza. Non perde tempo a dispiacersi per il suo handicap ma si diletta per quello che ha e riesce a fare.

Queste le parole di chi lo ha preso in cura, che parla anche di movimento delle zampe posteriori, anche se i veterinari sono cauti: sono movimenti di riflesso, ma almeno non prova dolore.