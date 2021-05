Michael Joy, veterinario dell’esercito in pensione, è riuscito a riabbracciare il suo cane Sam, quasi 5 anni dopo la sua misteriosa scomparsa. Nessuno sa cosa abbia passato in quel lungo periodo, ma visto il suo stato, non ha vissuto dei momenti piacevoli. Era molto spaventato dagli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto è iniziato nel 2016. L’uomo e sua moglie dovevano uscire per fare delle commissioni, ma quando sono andati a controllare i lori 3 cani, hanno scoperto che era scomparsi.

I due più grandi sono tornati a casa nel giro di pochi minuti, ma di Sam nessuno aveva notizie. La sua famiglia ha provato anche a cercarlo per tutto il quartiere, ma era come se fosse sparito nel nulla.

Michael e sua moglie erano molto legati a quel cucciolo di 4 mesi. Per questo hanno chiesto aiuto ad alcuni loro amici. Inoltre, hanno anche pubblicato diversi appelli sui social, con la speranza di poterlo ritrovare.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo i due signori non hanno mai ricevuto nessuna segnalazione. Erano dispiaciuti, poiché erano convinti che il piccolo Sam avesse perso la vita, visto che aveva il microchip e potevano rintracciarli.

La riunione tra Sam e la sua famiglia umana

CREDIT: FACEBOOK

Con il passare del tempo Michael e sua moglie hanno deciso di trasferirsi in un’altra abitazione, in Ohio, a molti chilometri di distanza dalla loro vecchia città. Avevano perso ormai ogni speranza di ritrovare il cucciolo.

Però, quasi 5 anni dopo, è avvenuto qualcosa di davvero incredibile. L’uomo ha ricevuto una chiamata da parte di un volontario, che lo informava di aver trovato il suo cane scomparso e che era in un rifugio nel Michigan.

I due signori erano al settimo cielo. Era la notizia che stavamo aspettando da ormai troppo tempo. Infatti nonostante le molte ore per arrivare, si sono messi subito in viaggio. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Alla fine, quando Sam li ha rivisti, ha esitato qualche secondo, ma poco dopo è saltato tra le loro braccia. Era spaventato dagli esseri umani, ma non lo era della sua vecchia famiglia. Si ricordava di loro e dell’amore che gli hanno donato. Buona vita piccolo!