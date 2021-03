Cucciolo paralizzato lasciato morire nel letto del fiume. Una donna si accorge di lui e tutto cambia

Questa è la storia del cucciolo salvato da una morte certa in condizioni davvero disperate. Nessuno pensava si sarebbe più ripreso, dal momento che le sue zampe non lo reggevano più e lui non riusciva più a muoversi in libertà. Oggi, invece, il cane è letteralmente rinato e ama correre in spiaggia. Ecco come riesce a fare.

Fonte Pixabay

Questa è la storia del piccolo Speedy. Quando lo hanno trovato le sue condizioni di salute erano davvero disperate. Chi aveva fatto una cosa del genere a una povera creatura indifesa?

Speedy non riusciva a camminare, aveva forti difficoltà. La vita sembrava riservargli solo spiacevoli sorprese e la strada per lui era tutta in salita. Fino a quando qualcosa non è capitato di sconvolgente nella sua vita.

Phaedra sa come soccorrere gli animali in difficoltà. E quando ha incontrato Speedy sapeva che doveva aiutarlo, perché non meritava di vivere in quelle condizioni.

Ha fatto di tutto per dargli una mano a camminare, portandolo dai migliori medici e aiutandolo in tutti i modi possibili e immaginabili. Anche per permettergli di tornare a camminare e a correre proprio come tutti gli altri cagnolini. La sua forza di volontà, il suo coraggio e la sua voglia di vivere hanno permesso al miracolo di compiersi.

Fonte Instagram go_speedy_boy_go

Cucciolo salvato dal marciapiede torna alla vita

Speedy era rimasto paralizzato in un incidente stradale, che gli ha tolto l’uso delle zampe posteriori. Ma non la voglia di continuare a divertirsi come tutti gli altri cagnolini. Era un suo diritto e lui se lo è ripreso.

La storia di Speedy ci insegna che tutto è possibile. Basta solo volerlo con tutto il cuore e incontrare le persone migliori che esistano al mondo per compiere insieme il miracolo. Ora Speedy può correre in spiaggia, la cosa che ama fare di più.