Un gravissimo lutto ha colpito la comunità di Volpago del Montello, in provincia di Treviso. Purtroppo, Stefania Bonaldo una giovane mamma di 39 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale, dopo diverse ore di agonia. Nell’impatto è rimasta ferita anche la figlia di 6 anni, che al momento non risulta essere in gravi condizioni.

Un episodio terribile, che ha portato a conseguenze tragiche. La donna, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, si è spenta mentre era ricoverata in ospedale.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di domenica 28 febbraio, intorno alle 21:30. Precisamente in via Baldrocco, una strada che porta da Musago verso Castagnole.

Stefania era a bordo della sua Fiat Palio e con lei c’era la sua bimba, seduta sul sedile posteriore. Mentre l’altra auto, una Volkswagen Polo, era guidata da un ragazzo di 19 anni, che è risultato negativo all’alcol test.

CREDIT: FACEBOOK

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto frontale tra i due veicoli è stato molto violento. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, sono arrivati anche i Vigili del fuoco.

Quest’ultimi hanno lavorato a lungo per liberare i feriti dalle lamiere delle macchine. Le condizioni della giovane madre sono apparse gravi sin da subito ed infatti i medici l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

La situazione di Stefania Bonaldo e degli altri feriti

La situazione di Stefania era molto critica. Per questo i medici del pronto soccorso hanno fatto il possibile per riuscire a salvarle la vita, ma nella mattinata di lunedì, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I traumi riportati dopo l’incidente per lei sono risultati molto gravi.

La bimba, invece, nonostante abbia riportato delle ferite, al momento non risulta essere in pericolo di vita. Anche gli altri tre passeggeri dei due veicoli sono in buone condizioni. Presto potranno tornare a casa.

Gli agenti intervenuti sul posto, ora stanno lavorando per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e vogliono capire anche le eventuali responsabilità. La Procura, inoltre, ha deciso di aprire un fascicolo d’indagini per omicidio stradale.