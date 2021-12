Pumpkin è un’adorabile cagnolina che è costretta a vivere con una disabilità. Il cucciolo paralizzato può però finalmente fare una passeggiata da sola, per la prima volta da tanto tempo, grazie a una sedia a rotelle che è stata donata al West Highland Terrier da un ente di beneficenza. Ora la sua vita sarà sicuramente più facile, perché può muoversi da sola.

Tammie Fox vive a Lincoln, in Inghilterra, insieme alla sua adorata Pumpkin. Il suo cane è nato con la paralisi delle zampe posteriori. Riusciva a muoversi a fatica, trascinandosi sulle zampe anteriori. La donna ha deciso di avviare una raccolta fondi per pagare le cure veterinarie.

Dopo aver raccontato la storia del suo cane di razza West Highland terrier, in molti si sono commossi sentendo la storia del cucciolo di 11 settimane. In breve tempo la sua famiglia umana è riuscita a raccogliere più di 6mila sterline.

Tanti i soldi raccolti in poco più di 15 giorni. Tammie lavora come onicotecnica e non ha molti soldi, ma avrebbe voluto comprare anche una piccola sedia a rotelle per poter aiutare la cucciola a muoversi più liberamente. Per fortuna qualcuno l’ha aiutata.

L’organizzazione benefica per cani disabili Winston’s Wheels ha deciso di donare alla famiglia una sedia a rotelle, con cui il cane West Highland terrier può divertirsi. Adesso può scorrazzare libera per il parco senza più essere frenata dalla sua disabilità.

Cucciolo paralizzato può fare una passeggiata grazie alla generosità di tanti

Sono totalmente sopraffatta. Non sembra ancora vero. Pensavo solo che le persone che mi conoscevano avrebbero donato. Sono assolutamente impressionata dalla generosità delle persone.

Rachel Wettner, madre adottiva di uno Staffordshire Bull Terrier di nove anni che ha perso la capacità di camminare dopo un tumore, è a capo dell’organizzazione che aiuta gli animali disabili: non è una bellissima storia.