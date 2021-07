Questa è una storia davvero commovente di un salvataggio compiuto dalla polizia per poter trarre in salvo un povero cagnolino. Il cucciolo piange di dolore all’interno di un centro commerciale, la polizia interviene subito per poterlo salvare dalla scala mobile nella quale era rimasto incastrato. E per fortuna tutto è finito bene.

L’incidente ha avuto luogo il 14 aprile scorso, quando un cane di nome Scott è rimasto intrappolato in una scala mobile del Journal Square PATH nel New Jersey. Sono dovuti intervenire gli agenti per potergli salvare la vita: e per fortuna ce l’hanno fatta, anche perché il cucciolo soffriva davvero molto.

La zampa sinistra era rimasta intrappolata nella scala mobile, provocandogli grandi dolori. Gridava disperatamente aiuto e tutte le persone che erano presenti si sono radunate per aiutarlo, compresi due ufficiali portuali, Anthony Manfredini e Matthew Maiello, che hanno iniziato a guidare i soccorsi.

Hanno dovuto agire rapidamente ma con delicatezza. Per prima cosa hanno disattivato le scale mobili azionando il pulsante di emergenza, così la situazione non si è complicata in modo ulteriore. E poi hanno anche chiamato dei soccorritori e gli addetti alla manutenzione per poter smontare le scale e liberare Scott. Gli agenti hanno poi confortato il cagnolino che era davvero molto spaventato.

Abbiamo rimosso la piastra inferiore e la gamba del cane è rimasta davvero bloccata lì.

Salvato il povero cucciolo che piange di dolore nelle scale mobili

Una volta salvato, gli agenti lo hanno consolato e portato in una clinica veterinaria per far controllare la zampa da uno specialista. Pensavano avesse avuto una frattura: se non avessero agito in tempo sicuramente i danni sarebbero stati maggiori.

La notizia è stata diffusa tramite un post su Twitter dalla Port Authority di New York e New Jersey.