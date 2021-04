Giulia Salemi scopre una frattura al dito avuta al Grande Fratello VIP

L’esperienza al Grande Fratello VIP è stata sicuramente travolgente per tutti, in particolare modo per una delle ultime entrate nella casa di Cinecittà: Giulia Salemi. La ragazza nelle quattro mura degli studi Mediaset ha trovato l’amore, ma non solo.

Solo oggi l’influencer ha scoperto di essersi fatta male nei giorni in cui era ancora nella casa del Grande Fratello VIP. La caduta risale al 6 novembre mentre tutti stavano giocando in piscina, l’influencer si è ferita ad un piede.

Solo oggi, dopo una visita e una risonanza magnetica l’influencer ha spiegato quanto scoperto grazie al medico e alle immagini dell’esame specifico:

Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre. Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla.

Insomma, fortunatamente non è nulla di grave. Con qualche seduta tutto si aggiusta, certo, sarebbe stato meglio intervenire subito ma evidentemente all’epoca il dolore non era così forte da sottoporsi a cure specifiche.

Nella casa del Grande Fratello VIP, Giulia Salemi è stata molto coccolata e ancora oggi le cose con Pierpaolo Pretelli le cose vanno a gonfie vele. Proprio in occasione della Santa Pasqua l’influencer ha anche conosciuto il bambino del fidanzato.

Leonardo, avuto dalla relazione con Ariadna Romero, sembra approvare la nuova fidanzata del papà. A raccontarlo il bambino in persona ospite da Barbara D’Urso. E proprio quell’ospitata ha suscitato non poche polemiche.

La mamma del piccolo non era infatti molto d’accordo a portarlo in trasmissione, ma nessun rancore nei confronti di Giulia Salemi. Le due si conoscevano già e sembra che non abbaino problemi l’unica con l’altra.