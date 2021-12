Cucciolo piange di felicità quando incontra il proprietario dopo essersi perso

Ci sono cani che dimostrano il loro affetto nel modo più spontaneo che conoscono. Semplicemente correndo incontro alla persona amata, sottolineando che non vedevano l’ora di riabbracciarla e stare con lei. Come il cucciolo che piange di felicità quando incontra il proprietario che finalmente lo ha trovato dopo essersi perso. Gioia allo stato puro.

Dunga è un cane color caramello che ha vissuto per tanto tempo in strada, prima di essere adottato da una famiglia che lo ama da quando per la prima volta lo ha visto. E il sentimento è assolutamente reciproco, visto che Dunga non vede l’ora di stare con i suoi umani.

Recentemente, sulla pagina Instagram di Celebridades News è stato caricato un video registrato l’11 ottobre scorso nel quale si può vedere la felicità del cucciolo che riconosce l’auto del suo proprietario. Era triste seduto sull’erba perché era solo, si era perso e non trovava più la via di casa, ma quando l’ha visto è esploso per la gioia.

Il proprietario gli apre la portiera dell’auto e Dunga corre da lui scodinzolando, per farli capire quanto è felice che sia riuscito a trovarlo. Velocemente è da lui e gli salta sulle ginocchia, mettendosi letteralmente a piangere per la gioia di quel momento.

Il proprietario allora scende dall’auto, prende il cane e inizia a fargli le coccole. E lui prontamente si sdraia a terra per richiedere ancora più amore. Finalmente i due si sono ritrovati, ma come aveva fatto a perdersi il dolce cagnolino?

Cucciolo piange di felicità: lo hanno finalmente ritrovato

Il cucciolo sembra quasi volergli dire quanto gli dispiace per aver causato tutte quelle preoccupazioni. Si è perso, ma lui lo ha ritrovato ed è questo quello che conta.

Il video, ovviamente, ha commosso tutti quanti.