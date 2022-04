Mila è una dolce cagnolina che ha commosso tutti quanti su TikTok in un video che è diventato ben presto virale, perché dimostra quanto i nostri cani ci vogliano bene e non possano vederci soffrire. Il cucciolo piange quando il tutor prende i farmaci: di fronte a un’iniezione la disperazione di Mila è tantissima.

Fonte foto da video su TikTok di caonaldamila

Mila è un’adorabile cucciolo di razza Terrier brazileiro o Fox Paulistinha che ama alla follia il suo papà umano, Rodinei Albuquerque. Vivono insieme a Jundiaí, un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione Macro Metropolitana Paulista e della microregione di Jundiaí.

Mila è già molto famosa su TikTok e su Instagram e molti follower la seguono. Il 28 dicembre scorso un filmato che la riguarda è diventato virale per la tenerezza delle immagini. Mila era preoccupata per Rodinei perché doveva prendere come al solito l’insulina.

Mila super protettiva quando applico l’insulina soffre insieme a me, poverina.

Questo il commento di Rodinei che ha pubblicato su TikTok, sul canale della dolce cucciolotta, il video che mostra che il cane piange anche solo a vedere il suo papà umano con la siringa in mano. Quando lui inizia a dire che sta male, Mila non lo perde di vista e piange insieme a lui. L’uomo crede che, se avesse potuto, Mila gli avrebbe volentieri tolto la siringa dalle mani, credendo così di farlo stare meglio.

Fonte foto da video su TikTok di caonaldamila

Cucciolo piange quando il tutor prende i farmaci: non è adorabile?

Mila non lascia mai Rodinei, per nessuna ragione al mondo: è sempre al suo fianco e si sincera sempre che lui stia bene, perché lo ama più di ogni altra cosa a questo mondo.

Fonte foto da video su TikTok di caonaldamila

Il video è diventato in poco tempo virale con migliaia di visualizzazioni, migliaia di Mi piace e anche migliaia di dolcissimi commenti.