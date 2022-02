Quella di oggi è la storia di Trumpet, una femmina di lupo grigio messicano che ha dato alla luce la sua prima cucciolata.

Il lupo è nato al Wolf Conservation Center di New York e fa parte di un piano di recupero per i lupi grigi messicani in via di estinzione. Trumpet è sempre stata speciale.

È figlia unica, il che è molto strano per un lupo. Questo è quanto ha spiegato Meggi Howell, la direttrice esecutiva dell’organizzazione.

Solitamente le cucciolate sono da 4 a 6, quindi era una cosa molto strana. Crescendo, gli unici che conosceva erano sua madre e suo padre. E poiché non aveva fratelli, sono diventati anche i suoi amici di gioco. Ed era una cucciola piuttosto estenuante da allevare.

Trumpet non ha avuto modo di guardare sua mamma allevare altre cucciolate e imparare ad essere genitore. Fortunatamente però, questo non le ha impedito di crearsi la sua famiglia.

Nel 2018, all’età di 2 anni, è stata presentata ad un lupo grigio messicano selvatico del New Messico di nome Lighthawk. Durante la stagione riproduttiva, Trumpet è rimasta incinta.

La direttrice ha continuato a spiegare:

Quando diventano genitori, diventano l’Alfa. Non ha davvero niente a che fare con la personalità o altre cose del genere. È proprio come nelle nostre famiglie, sono poi i genitori a comandare su dove si debba vivere, quando si debba andare a caccia o cosa si debba fare all’interno della famiglia.

La lupa ha dato alla luce tre cuccioli e si è dimostrata una mamma amorevole e premurosa. Dopo la nascita, i volontari hanno pubblicato un video sui social network ed è diventato virale in tutto il mondo. Eccolo qui:

Una webcam installata nella tana ha filmato quello che ha fatto Trumpet durante la notte per i suoi cuccioli. Li allattava, li puliva e li coccolava in modo molto attento. Ogni volta che si svegliavano piagnucolando, lei li abbracciava e faceva in modo di farli addormentare.

Momenti tenerissimi che hanno toccato il cuore di tutti coloro che si sono ritrovati a vedere il video.

Ci ha dimostrato che l’amore tra una madre i suoi figli va oltre la nostra specie. Un momento tenero in cui quello che è considerato un lupo grigio messicano feroce, abbraccia i suoi adorabili cuccioli. Ci sono quei momenti che nessuno riesce mai a vedere, Ecco perché sono così speciali.

L’anno successivo i suoi genitori hanno avuto un’altra cucciolata. Stavolta però Trumpet ha nominato sua figlia Babs come baby-sitter!