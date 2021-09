Non è adorabile questo cucciolo?

Non potrai non commuoverti leggendo la storia di questo adorabile cucciolo che piange sul balcone ogni volta che si mette a salutare il suo proprietario che esce di casa. Proprio non ce la fa, soffre moltissimo il distacco da quella persona speciale, che occupa un posto di prima fila nel suo cuore. E lo attende tutto il giorno con pazienza sul balcone.

Fonte YouTube Spaik_ Toby

Dal Perù ci arriva il racconto di questo cagnolino che ha commosso tutti sui social network con il rituale di saluto che ogni giorno dedica al papà umano che si deve per forza recare al lavoro. Il nome di questo peloso che ha fatto commuovere tutti è Toby.

Tramite un video condiviso su TikTok, migliaia di utenti stanno dimostrando il loro affetto nei confronti di Toby, dopo aver visto come saluta con dispiacere dal balcone della sua casa il papà che dovrà lasciarlo senza di lui per qualche ora. E lui resterà lì in attesa del suo rientro a casa.

Nella registrazione di soli 30 secondi è possibile comprendere tutto il dolore che il povero animale prova. L’animale continua a fissare il vuoto anche quando il suo papà umano è già uscito dalla visuale per potersi recare sul posto di lavoro.

Tutti i giorni è così, questa è una routine del saluto che il cagnolino e il ragazzo hanno messo in atto. Non si è ancora abituato agli addii, perché vorrebbe sempre stare insieme al suo proprietario che ama semplicemente alla follia.

Cucciolo piange sul balcone e non si dà pace quando il papà umano va via

Ogni volta che il suo padrone va al lavoro, Toby lo guarda sempre, gli piace guardarlo ogni volta che esce. Lei è sempre consapevole di lui, ma fa male, fa molto male che papà se ne vada. Anche così, aspetta il tuo arrivo.

Questo il racconto su TikTok: impossibile non amare Toby!