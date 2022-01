Nessun cane dovrebbe conoscere cattiveria e crudeltà, ma purtroppo a volte delle persone meschine non riescono ad esimersi da far soffrire queste povere creature innocenti. Il cucciolo protagonista della storia che vi raccontiamo oggi, nonostante fosse molto piccolo, aveva già avuto a che fare con il lato peggiore dell’umanità. Per fortuna, però, il suo destino ha deciso di dargli una mano.

Fare del male ad un cane è il peccato più grande. Tanto più se il cane in questione ha solo poche settimane di vita. Questo criminale, perché tale è da considerarsi, non si era solo limitato a gettare in strada un cucciolo bianco bellissimo e molto dolce, ma prima di farlo, addirittura lo aveva picchiato con una violenza inaudita.

Questa povera creatura, quindi, si è ritrovata da sola in strada, senza cibo né acqua e in più con una gravissima ferita alla testa che in poco tempo lo avrebbe ucciso.

Tra i tanti passanti che lo notavano in strada, una donna gentile e il suo bambino hanno visto nei suoi occhi tutta la sofferenza e si sono fermati ad aiutarlo.

All’inizio per quelle persone non è stato facile avvicinarsi a lui. Non perché era aggressivo, ma al contrario perché era come se si vergognasse delle sue condizioni pietose. Dopo un po’ di minuti ce l’hanno fatta e lo hanno portato a casa con loro.

La nuova vita del cucciolo

Le prime ore in quella casa non sono state affatto facili per il cucciolo. Lui provava a muoversi e a guardare quella donna che lo aveva salvato, ma il dolore lancinante non lo mollava e gli toglieva tutte le forze.

Alla fine la signora lo ha portato dal veterinario, che dopo delle analisi approfondite ha detto quale fosse la tragica diagnosi.

Per via di un forte colpo, il cagnolino aveva un trauma cranico molto grave. Purtroppo non poteva fare nulla per aiutarlo e ha detto alla donna che l’unica medicina possibile era l’amore.

Per fortuna quella medicina ha funzionato alla grande. Una casa confortevole, buon cibo e coccole giornaliere hanno fatto il loro dovere e alla fine il cucciolo si è ripreso alla grande.

La donna pensava che averlo salvato non fosse abbastanza e ormai era perdutamente innamorata di quella palla di pelo. Così ha deciso che doveva restare per sempre con lei e suo figlio.