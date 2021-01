Cucciolo randagio salva con il suo corpo un ciclista ferito in montagna

Il cucciolo salva un ciclista ferito in montagna, rimanendo al suo fianco fino a quando non viene soccorso da qualcuno. Questa è una bellissima storia di affetto e di amicizia. E non importa se i due protagonisti non si conoscevano. Il cane ha deciso di aiutare quella persona in difficoltà senza nemmeno sapere chi fosse.

Siamo sul monte Semenic, nella regione di Banat, in Romania. Il 40enne Mario Ion spesso organizza tour in bicicletta in questa zona, nelle montagne occidentali della foresta. Ma l’ultima volta ha avuto un incidente. Ed era solo.

Aveva già percorso 30 chilometri di distanza, quando all’improvviso si è fatta sera. Con la scarsa visibilità che c’era, è caduto a bordo strada. A causa dell’incidente non poteva muoversi da quel terreno ghiacciato che gli avrebbe potuto procurare molti problemi.

All’improvviso accanto a lui si è presentato un cane. Quando ha visto che non si poteva muovere, si è sistemato accanto a lui. Quasi a volerlo scaldare fino a quando non sarebbe arrivato qualcuno a trarlo in salvo. Sapeva che Mario Ion era nei guai.

Poco tempo dopo sul posto sono arrivati la polizia e l’ambulanza. La squadra di soccorso non poteva credere ai suoi occhi: il cane aveva salvato il ciclista da una forte ipotermia, che poteva causarne la morte. Il cane voleva anche seguirlo in ambulanza, ma gli agenti non glielo hanno permesso.

Cucciolo salva un ciclista: una storia spesso al contrario

Di solito siamo qui a raccontarvi gli incredibili salvataggi di ciclisti che portano al sicuro poveri cagnolini abbandonati. Mentre questa volta è l’esatto opposto.

Sappiate che, come in quei casi di cui vi abbiamo già parlato, anche oggi abbiamo il lieto fine. Grazie al suo gesto eroico, il cane è stato adottato da Mihai Popovici, vicepresidente del consiglio della contea di Caras Severin. Ora si chiama Max.