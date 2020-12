Il ciclista salva un cane che ha incontrato per strada durante una delle sue uscite. Non poteva lasciarlo lì tutto solo. Doveva fare qualcosa per lui. E così ha pensato bene non solo di salvarlo, ma anche di portarlo sempre con se. Da quel giorno la coppia ha sempre girato insieme. Sono diventati uniti e davvero inseparabili.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva dal Brasile. Il protagonista è un bassotto che viveva in strada. Un povero cane randagio affamato, solo e malnutrito. Che un giorno, però, ha incontrato una persona che gli ha letteralmente cambiato la vita.

Il cane si trovava in strada, in una zona solidaria e arida. A un certo punto un giovane ragazzo brasiliano che stava facendo un giro in bici lo ha visto. E non ha potuto ignorarlo: lo ha preso e lo ha portato via con se.

Il cane era stato abbandonato con crudeltà dal suo precedente proprietario. Il giovane, quando lo ha visto, si è avvicinato, gli ha fatto qualche coccole e poi gli ha dato da mangiare e da bere. Il bassotto gli era grato. Nessuno lo aveva mai trattato così.

Poi il ragazzo ha preso il cane, tutte ossa, lo ha messo al sicuro nel suo zaino e ha continuato il suo cammino. A piedi e in bici. Mentre il bassotto era tranquillo. Finalmente qualcuno si era fermato e aveva accolto il suo disperato appello. Da allora i due sono inseparabili.

Ciclista salva un cane: il gesto eroico compiuto da molte persone

La storia di un appassionato di biciclette che salva un cane non è una novità. Visto che abbiamo moltissime storie di salvataggi di cani da parte di ciclisti.

Fonte YouTube Hot Issue

Perché voltarsi dall’altra parte quando si trova un povero animale in difficoltà non è un’opzione. È da vigliacchi!