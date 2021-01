Cucciolo randagio si infila in una classe durante l’esame

Il cucciolo randagio aiuta gli studenti a modo suo, mentre i ragazzi erano impegnati in un test all’università. Il povero cagnolino è entrato nell’aula dove si teneva l’esame e ha cominciato a interagire con chi era presente all’interno per sostenere una delle prove universitarie previste. E ha subito conquistato il cuore di tutti.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da un campus dell’Università dello Xinjiang, nella Cina occidentale. Qui gli studenti impegnati in un test sono rimasti sorpresi nel trovarsi di fronte a una situazione che mai si sarebbero aspettati di vivere in aula.

All’improvviso, infatti, in classe è entrato un compagno speciale. Un cucciolo di cane randagio ha deciso di alleviare un po’ lo stress dei ragazzi impegnati nel test universitario, un esame finale importante prima di Capodanno.

Fonte YouTube Click – Heart TV

Mentre l’insegnante controllava il corpo studentesco, il cane è entrato in classe e ha cominciato a inseguire una ragazza. Non la lasciava mai e quando si fermava, si metteva a giocare con le scarpe.

Il docente ha lasciato correre, divertito da quella situazione decisamente insolita. Il momento era molto teso e il cane ha dato una mano ad allentare un po’ ansia e stress tra i partecipanti.

Fonte YouTube Click – Heart

Cucciolo randagio aiuta gli studenti, il video fa il giro del mondo

Qualche compagno della ragazza ha approfittato di quel momento tanto dolce per registrare un video che in breve tempo ha fatto il giro del web.

Nel video si vede la studentessa in piedi e il cucciolo che gioca sulle sue scarpe. Lei cerca di raggiungere il suo posto, ma il cucciolo la insegue e per poco non la fa cadere a terra.

Fonte YouTube Click – Heart TV

Il cucciolo in realtà conosce bene il campus, perché vive lì con un fratellino, accudito da uno studente in una stanza vicino.