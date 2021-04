Cucciolo rifiuta di essere salvato per giorni: la video-storia di Miss Macie

Questa è l’incredibile storia di Miss Macie, una dolce cagnolina che ha dato del filo da torcere ai suoi soccorritori. Il cucciolo rifiuta di essere salvato per giorni, mentre i volontari non si sono mai arresi di fronte al suo rifiuto e alla sua diffidenza. Per fortuna, però, al quinto giorno ha ceduto e così ha potuto trovare una nuova casa per sempre.

Fonte Pixabay

I volontari della Deity Animal Rescue di Los Angeles hanno dovuto sudare sette camicie per portare via questa dolce cagnolina. Non si fidava di nessuno ed era assolutamente comprensibile viste le condizioni in cui l’hanno trovata i soccorritori.

Qualcuno ha chiamato l’associazione che aiuta gli animali in difficoltà per dare una mano anche a quella cagnolina. Subito si sono precipitati da lei per capire come fare per poterla portare in salvo. Dovevano conquistare la sua fiducia.

Ci sono voluti diversi giorni, tanti hamburger di carne per sfamarla, molta pazienza, ma alla fine al quinto giorno di appostamento i volontari della onlus con base a Los Angeles hanno portato a termine quella che è stata una missione davvero molto difficile.

Il viaggio è stato lungo e difficile, perché ogni volta che li vedeva tentava la fuga. Ma i volontari non hanno mollato e alla fine sono riusciti ad avvicinarsi abbastanza a lei per poterla prendere e portare in un posto più sicuro.

Cucciolo rifiuta di essere salvato. Ma poi cede e scopre quanto è bella la vita

Grazie alla collaborazione di chi viveva in quella zona, grazie alla pazienza dei volontari e anche grazie a un pizzico di fortuna, ora Miss Macie è rinata e può vivere la sua nuova vita.

La cagnolina ha trovato una famiglia amorevole e una casa calda dove vivere il resto della sua vita. Non scapperà più, perché ora sa cosa significa essere amati.