Cucciolo rimane incastrato tra i muri per scappare al rumore dei botti di Capodanno

Questa è la storia di un eroico e difficile salvataggio di un cane incastrato tra i muri di una casa. Aveva tentato di trovare riparo in quel pertugio strettissimo per sfuggire ai rumori troppo forti dei botti di Capodanno sparati nella sua città da incoscienti che non hanno a cuore la salute degli animali. Per fortuna ora sta bene ed è in salvo.

Questa storia ci arriva da Pimenta Bueno, comune del Brasile nello Stato di Rondônia, parte della mesoregione del Leste Rondoniense e della microregione di Vilhena.

Laika, questo il nome del cane protagonista della triste vicenda, è rimasto intrappolato per ore tra due mura di un edificio della città, in zona Mata, venerdì primo gennaio. I vigili del fuoco hanno raccontato che, con tutta probabilità, l’animale si era intrufolaato lì per scappare dai rumori dei fuochi d’artificio di Capodanno.

Fonte Pixabay

I proprietari di Laika, che vivono nel quartiere BNH1, si sono subito accorti che la loro cagnolina era scappata di casa. Si sono messi a cdercarla, trovandola incastrata tra due stretti muri di cemento.

Hanno subito chiesto aiuto ai vigili del fuoco, perché da soli non riuscivano a trarla in salvo. Non è stato facile nemmeno per gli agenti, che hanno dovuto rimuovere pezzi di muro per fare spazio all’animale e farlo uscire senza ferirlo. Per fortuna Laika è stata salvata senza nemmeno una ferita!

Cane incastrato tra i muri: quando i botti di Capodanno fanno paura

Lo sappiamo: i rumori di petardi, fuochi d’artificio e botti di Capodanno fanno paura ai nostri animali domestici, così come ai poveri animali selvatici che non hanno un riparo o qualcuno che li consoli.

Molte le ordinanze anche in Italia per vietarli (e non solo quella notte). Ma molta anche l’inciviltà e la mancanza di buon senso.

Fonte YouTube TeleRama

Poveri cani, potete solo immaginare la loro paura sentendo tutti quei rumori?