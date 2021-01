Famiglia perde la casa a causa dei botti di Capodanno: “La nostra cagnolina è scappata”. Ecco cosa è successo

La triste storia di Minù arriva da Campagnano di Roma, precisamente in da via Palmiro Togliatti a Poggio Dell’Era. I proprietari della cagnolina, Barbara e Alessandro non hanno più una casa, per colpa dei botti di Capodanno. Tutto è avvenuto poco prima della mezzanotte. Qualcuno ha lanciato un petardo o qualcosa di pericoloso, nel giardino della loro casa.

Il fuoco ha travolto l’abitazione, poi un‘esplosione e tutto ciò che la famiglia aveva costruito in anni di vita, è andato distrutto in pochi minuti. I Vigli del Fuoco e le forze dell’ordine, sono arrivati sul posto in pochi minuti e sono intervenuti per cercare di salvare la situazione. La casa, purtroppo, è andata distrutta ed è stata dichiarata inagibile.

Mentre i pompieri lavoravano tra le macerie, Minù è riuscita a fuggire e con lei anche i due gatti di famiglia e un altro cane. I tre hanno fatto ritorno poco dopo, ma della cucciola nessuna traccia.

Minù e il dolore dei suoi proprietari

I due proprietari sono disperati e vogliono ritrovarla a tutti i costi. La prima notte, hanno dormito in macchina. Ora un amico ha offerto loro stallo, un posto in cui dormire.

Per noi è come una figlia e non smetteremo mai di cercarla. Il dolore più grande è averla persa. La prima notte l’abbiamo passata all’addiaccio, poi un amico ci ha permesso di dormire a casa sua. Ringrazio per la solidarietà e la vicinanza da parte di moltissime persone. Ringraziamo tutti.

