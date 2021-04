Cucciolo ruba il pane dal forno ma viene colto in flagrante dalle telecamere di sicurezza: il video

Quando lo stomaco chiama, bisogna fare tutto quello che si può per farlo smettere di brontolare. E questo i cani di strada lo sanno bene. Questa è la storia del cucciolo che ruba il pane dal forno, sperando di non essere visto da nessuno. Ma in realtà lo hanno colto in flagrante le telecamere di sicurezza posizionate in strada.

Fonte Pixabay

Siamo a Marilândia, un comune del Brasile nello Stato dell’Espírito Santo, parte della mesoregione del Noroeste Espírito-Santense e della microregione di Colatina. Qui le telecamere di sorveglianza della strada hanno fatto il loro lavoro, pizzicando il ladro con le mani nel sacco. Anzi, con le zampe nel pane.

Sì perché l’Arsenio Lupin ritratto dalle immagini del video catturato da queste videocamere ritraggono un cane che furtivamente entra all’interno di un forno e porta via del pane. Si vede che aveva tantissima fame, povera creatura.

La storia risale a giovedì scorso. Sul profilo Facebook del delegato Matheus Laiola è apparso il video che ha fatto molto discutere e che ritrae il cucciolo dentro un panificio di Marilândia che ruba del pane per sfamarsi.

Il cucciolo ha agito d’astuzia, in un momento di distrazione della donna che stava in quel momento servendo un cliente. Si è anche guardato in giro per capire se qualcuno lo avesse visto, ma non aveva considerato le telecamere puntate su di lui.

Cucciolo ruba il pane dal forno: il video diventa virale

Molti hanno commentato il video, che è davvero molto simpatico. Ha ottenuto più di 1.500 mi piace, più di 300 commenti e centinaia di condivisioni.

Dalle immagini sembra anche avere un collare. Quindi o è un cane appena abbandonato o che è scappato di casa e non sa più come tornarci oppure è un cucciolo che ha una casa e una famiglia, che ha del cibo da mangiare, ma che ha sempre fame e non resiste al pane fresco!