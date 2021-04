Tommaso Zorzi accoglie una new entry nella sua famiglia. Ecco di chi si tratta

Tommaso Zorzi ha annunciato ai suoi moltissimi followers di aver allargato la sua famiglia di pelosetti. Dopo l’adorabile cagnolina Gilda, ecco che il vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di accogliere in casa un altro amico a 4 zampe. Si tratta di Priscilla e, nonostante il nome al femminile, è un gatto maschio Scottish Fold.

Tommaso Zorzi ha da poco adottato un gatto che farà compagnia alla sua cagnolina Gilda. L’annuncio della new entry nella sua famiglia è stato fatto da Tommaso sulle sue pagine social. Queste sono state le parole di presentazione di Priscilla ai suoi followers:

Benvenuto a casa Priscilla (è un maschietto).

Inutile dire come Priscilla abbia già conquistato il cuore dei numerosi followers di Tommaso. Infatti, sono stati molti coloro che hanno dato il benvenuto all’adorabile gattino attraverso i social. Inoltre, a molti sono piaciute le Instagram stories condivise dall’opinionista dell’Isola dei Famosi riguardo i suoi pelosetti.

Nei post in questione, Tommaso Zorzi ha ripreso l’adorabile Gilda e la new entry Priscilla mentre erano intenti a giocare insieme. I video sono senza dubbio piaciuti ai followers di Tommaso il quale ha fatto il pieno di like sui social.

C’è da ricordare che qualche settimana fa l’adorabile cagnolina Gilda aveva fatto preoccupare Tommaso. Infatti, come anche dichiarato dal vincitore del GF Vip, Gilda aveva avuto un incidente mentre si trovava in casa con il suo padrone. Dopo la disavventura, Tommaso Zorzi non ha nascosto la sua grande preoccupazione ai suoi followers.

L’ex volto di Riccanza non ha mai nascosto la sua passione per gli amici a 4 zampe. Dopo Gilda, la cagnolina che lui adora e che ama follemente, è arrivata Priscilla. Lo schottish fold, dopo la presentazione sui social, è già diventata una star e tutti non vedono l’ora di conoscerla meglio. Il gatto, infatti, è già amato da tutti.