Condividiamo il più possibile l’appello di questo proprietario che cerca disperatamente il suo adorato cane, che lui considera come un figlio. Il cucciolo è stato rubato insieme all’auto mentre lui si trovava un attimo all’interno di un ristorante. Qualcuno si è portato via la sua adorata creatura e lui ora farebbe di tutto per poterlo riabbracciare.

Hunter Crisler è un ragazzo che vive in Colorado, negli Stati Uniti d’America. Stava facendo una gita nella città di Jackson, nel Mississippi, stato degli USA, con la sua Cadillac Escalade del 2003. Era il 12 maggio scorso e il suo mezzo è stato rubato.

L’uomo è disperato e non per la su auto, ma per il suo cane Smoke, chesi trovava all’interno del mezzo. Si trovava al ristorante The Bulldog, quando i ladri hanno rotto il finestrino del camioncino che trasportava anche una moto Kawasaki del 2020. Portandosi via tutto e tuti, anche Smoke.

Il ragazzo ha subito sporto denuncia alla polizia, affiggendo per le strade poster con la foto di Smoke, sperando che qualcuno possa riconoscerlo e aiutarlo a riabbracciare il suo adorato cagnolino.

Ha cinque anni. L’ho salvato quando aveva circa due anni. È stato il miglior cane che abbia mai incontrato. È amichevole. Se lo chiami, verrà direttamente da te. Non ha bisogno di un collare, niente di tutto questo. È un cane molto dolce e ho solo bisogno di lui. Non posso tornare a casa senza di lui. Non posso rinunciare a mio figlio.

Qualcuno aiuti il ragazzo a ritrovare il cucciolo rubato insieme all’auto

Purtroppo le telecamere di sicurezza dell’edificio dove lui si trovava al momento del furto non funzionavano. Da quel giorno non si hanno più notizie di Smoke.

Speriamo che presto Hunter e Smoke possano riabbracciarsi. Ci auguriamo con tutto il cuore che quel giorno arrivi presto e che il cane stia bene, nonostante la brutta avventura che sta vivendo.