Sara Morrow ha voluto condividere sul web le foto e la storia del suo cane Murphy. Il piccolo tiene sotto controllo tutti gli animali nella fattoria. Fa in modo che vadano tutti d’accordo e fa anche il possibile per tenerli protetti ed al sicuro. Vederlo ha stupito migliaia di persone.

CREDIT: FACEBOOK

La ragazza ha adottato il golden retriever quando aveva solamente pochi mesi. Il cucciolo era felice di aver trovato un’amica umana dolce ed amorevole.

Tuttavia, il piccolo Murphy era molto più felice perché aveva una casa grande in cui poter vivere e dei fratellini a quatto zampe con cui poter giocare. Infatti vive con 5 gatti, 21 polli, 2 maiali ed un coniglio.

Ovviamente per tutti questi animali, vivere nello stesso posto non è semplice. Molto spesso infatti litigato l’uno con l’altro ed è proprio per questo che il cane interviene per calmarli.

CREDIT: FACEBOOK

Il cagnolino fa in modo che tutti vadano d’accordo. Tuttavia, il suo lavoro è stato molto più difficile quando la sua amica umana ha deciso di adottare un altro cane, chiamato Archie.

Il duro lavoro di Murphy dopo l’arrivo dell’altro cucciolo

Sara ha raccontato di aver trovato l’altro piccolo a quattro zampe, che viveva come randagio vicino la sua abitazione. Era solo e triste. Per questo ha provato a donargli del cibo.

Era la prima volta per questo cagnolino riceveva tutte quelle attenzioni. Infatti la donna dopo aver visto la sua dolcezza, ha deciso di adottarlo. Ma solo dopo averlo portato nella sua abitazione, ha scoperto che aveva una personalità vivace ed esuberante. Sta mettendo il difficoltà il lavoro del suo Golden Retriever.

Murphy ogni volta che Archie cerca di litigare con i suoi fratellini a quattro zampe, è costretto ad intervenire. Infatti per cercare di calmarlo mette la testa del piccolo nella sua bocca e gli dona la tranquillità di cui ha bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

Sara ha raccontato di essersi spaventata la prima volta che visto quella scena, ma alla fine ha capito che il suo cane non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Questo è il suo modo per aiutare il piccolo.