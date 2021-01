Cucciolo salva il cane anziano caduto in piscina, video

Questa è una bellissima storia da raccontare e condividere. Il cucciolo salva il cane anziano che è accidentalmente caduto in piscina e non riesce più a uscire e a mettersi in salvo. Se non fosse stato per questo dolce cagnolino, la sorella maggiore se la sarebbe vista brutta. Anche perché è cieco ed ha bisogno di una guida!

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva dall’Argentina e racconta l’impresa eroica di una cucciolotta. Capirinha, infatti, ha salvato la sorella maggiore di 14 anni, Luna, che era caduta in piscina e non riusciva più a venire a galla.

Julieta Firpo in un’intervista a The Dodo ha raccontato che Luna è molto anziana e sta perdendo pian piano la vista. Purtroppo capita che sia protagonista di qualche incidente. Come quella volta che se l’è vista ritornare in casa tutta bagnata.

Fonte Pixabay

La donna ha pensato che probabilmente Luna avesse voluto fare un bagno nella piscina di casa. Poi ha guardato il video delle telecamere di sorveglianza installate per la sicurezza ed è rimasta stupita da quello che ha visto.

Nella immagini si vedeva Luna mentre cadeva accidentalmente in piscina, a causa della vista che cominciava ad abbandonarla. Ed è a questo punto che Caipirinha ha dimostrato di essere un eroe senza mantello. Perché è riuscita a guidare la sorella maggiore verso le scale, tirandola di fatto fuori dall’acqua. E salvandola.

Fonte YouTube LeeTv

Se non fosse stato per lei, chissà se Luna sarebbe riuscita a cavarsela in quella brutta disavventura!

Fonte YouTube LeeTv

Cucciolo salva il cane anziano, il video che sta facendo il giro del web

Il video della cucciolotta che mette in salvo la sorella più anziana sta facendo il giro del web. E tutti acclamano Caipirinha come un’eroina.

Luna tiene 14 años, está ciega y éstos últimos días comenzó a desorientarse.Ayer paseando por el patio se cayó a la pileta.Caipirinha desesperada hizo todo lo posible para guiarla hasta la escalera y la ayudó a salir. Nuestra heroína ❤ Posted by Julieta Firpo on Sunday, December 20, 2020 Fonte Facebook Julieta Firpo

In casa era già amatissima, ma ora ha dimostrato di essere molto preziosa per tutta la famiglia.