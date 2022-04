Questa è la storia di un cane davvero eccezionale, che negli ultimi tempi ne ha viste di tutti i colori, ma è riuscito a sopravvivere grazie alla sua buona stella e ad angeli custodi che sono sempre al suo fianco. Il cucciolo salvato nella neve si era già perso ed era già stato salvato da un incendio. Che vita movimentata.

Russ è il cucciolo che vive con un’infermiera itinerante che opera nel sud della California. Ad agosto dell’anno scorso è scomparso nel nulla, di fronte alla proprietaria impotente, addentrandosi nel deserto della zona del Lago Tahoe, nella Sierra Nevada.

La donna ha denunciato la sua scomparsa e affisso cartelli, oltre ad essersi rivolta ai social. Ma del cane si erano perse le tracce. La donna non ha mai perso la speranza di abbracciare Russ e a gennaio 2022 è avvenuto un miracolo.

Russ è stato avvistato da uno sciatore, che avevano notato un cucciolo bloccato nella neve sotto un albero. Non riuscendo a portarlo via, ha pubblicato su Facebook la foto del cane in difficoltà e i volontari di Tahoe PAWS e TLC 4 Furry Friends sono intervenuti.

La soccorritrice Allen Leona è andata a recuperare Russ, ma aveva paura che fosse troppo tardi. Per fortuna il cane stava bene e così lo hanno portato subito da un veterinario. La sua disavventura sembrava finita e invece ha dovuto sopravvivere anche a un incendio.

La zona del Lago Tahoe è stata interessata da forti incendi boschivi e probabilmente Russ, dopo aver affrontato il caldo del deserto, ha dovuto anche combattere con fuoco e fiamme. Prima di finire intrappolato nella neve.

Per fortuna ora è tornato a casa sua, dall’infermiera che non ha mai perso le speranze di riabbracciare il suo miglior amico.