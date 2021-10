Lo ha proprio preso per mano e accompagnato da loro

Questa storia di sicuro vi commuoverà. Il gatto ha avuto i cuccioli da poco e ha preso per mano il suo umano per portarlo a incontrarli. Questa vicenda si è svolta nella città di Belgaum, a Goa, in India il 28 maggio. Una gattina bianca e nera di nome Gatinha ha letteralmente portato il figlio del suo proprietario a conoscere i micini neonati.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

La storia è stata immortalata in un video. Qui si vede la neo mamma, una micia bicolore bianca e nera, afferrare con la bocca la mano del figlio del suo proprietario e portarlo decisa nel posto dove ha fatto nascere la sua prole.

Arrivati sul posto, il ragazzo si è seduto accanto alla cuccia sul pavimento. A questo punto la micia si è sdraiata con i suoi micini e ha cominciato a leccarli.

Il video ha ottenuto più di 492mila visualizzazioni con tantissimi commenti pieni d’amore per il comportamento della mamma gatto. Un utente ha scherzato sostenendo che la gatta stesse portando il suo “figlio maggiore” a vedere i suoi nuovi fratellini.

Gatto ha i cuccioli e vuole farli conoscere a tutti gli affetti più cari

Qualcun altro ha sostenuto che la gatta amasse e confidasse così tanto nei suoi umani, da voler orgogliosamente mostrare loro i suoi nuovi piccoli. Altri hanno sostenuto che la gatta semplicemente vedesse i suoi umani come parte effettiva della sua famiglia.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Di sicuro un comportamento del genere è indice del fatto che la gatta in questione si sente totalmente a suo agio e protetta dalla sua famiglia, tanto da spingerla a presentare i suoi piccoli ai suoi umani, permettendo loro di starle vicina quasi come se volesse rendere partecipi anche i bipedi della protezione dei micini neonati.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Comunque sia, tutti sono stati d’accordo sul fatto che il comportamento della gatta sia stato molto dolce: la scena è stata molto carina e amorevole ed è stato un bel modo per scoprire quanto la micia fosse affezionata alla sua famiglia umana.