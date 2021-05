Il dolore per la perdita di una persona cara può sopraffare anche il cuore più forte. Questo cucciolo è scappato da un rifugio che lo aveva accolto da poco tempo. E quando i volontari hanno scoperto il motivo, si sono tutti commossi. Era corso a piangere sulla tomba del suo proprietario, venuto a mancare poco tempo prima.

Fonte Pixabay

Questa è la storia che dimostra, se ce ne fosse ancora una volta bisogno, quanto i cani sono nostri fedeli compagni. Anche quando, purtroppo, la morte ci separa su questa terra. Nel loro cuore rimarrà sempre un posto per noi.

Il cane protagonista di questo video che ha fatto il giro del web aveva perso da poco il suo proprietario, proprio a causa del coronavirus che sta causando tante, troppe morti in tutto il mondo. In un video pubblicato su un account TikTok una donna ha condiviso un momento straziante che lo riguarda.

Il piccolo cucciolo rimasto solo vive in un rifugio, ma riesce sempre a scappare per andare a far visita al proprietario che ha perso la vita pochi mesi fa. La donna commenta così la scena straziante che ha registrato:

La donna è riuscita a registrare il momento in cui il cane è arrivato al cimitero. E si è diretto automaticamente alla tomba dove riposa da qualche tempo il suo defunto proprietario. Ci va spesso e non sbaglia mai: arrivato qui si mette a piangere.

La pandemia ha lasciato innumerevoli animali senza famiglia. È qui, è qui, il tuo padrone è qui.

Il cucciolo è scappato dal rifugio perché sente la nostalgia di chi non c’è più

Il video dura pochissimi secondi, ma mostra tutto il dolore provato dal cucciolo mentre piange sulla tomba del suo proprietario.

Il cane ha il cuore spezzato e sarà difficile recuperarne tutti i pezzi.