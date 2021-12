Che bello andare in un posto dove ci sono tanti altri cani con cui giocare. Bello per tutti tranne che per Pogo, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di interagire con gli altri pelosetti. Anzi, il cucciolo, seduto come una persona al bancone di quello che sembra un bar, guarda pure tutti gli altri presenti dall’alto in basso.

Fonte foto da video su Instagram dell’account pogoparkour

Pogo è un cane fiero, orgoglioso, che non si abbassa mica a fare le cose che fanno tutti gli altri cani. Perché in realtà lui è diverso dagli altri. Lui si sente come una persona bipede e lo ha dimostrato quando i proprietari lo hanno portato in un locale dove i pelosetti si possono divertire.

Questo dog bar che si trova in West Street, nel centro di Raleigh, nel North Carolina, negli Stati Uniti d’America, ospita persone e animali domestici che possono entrambi socializzare con loro simili. Ma pare che Pogo non sia per niente interessato.

Pogo è un mix tra un bulldog e un boxer e ha 4 anni. A differenza di tutti gli altri membri della sua famiglia, a lui non piace andare “in giro per locali”, ma adora starsene a casa, nella quiete del suo ambiente domestico che conosce e ama.

I proprietari però hanno deciso di portarlo lo stesso nel bar. Ma lui mette subito le cose in chiaro, sottolineando che non vuole avere contatto con nessuno, umani o pelosi che siano. Mentre gli altri giocano, lui se ne sta seduto al bar con una posa particolare.

Fonte foto da video su Instagram dell’account pogoparkour

Cucciolo seduto come una persona vorrebbe essere a casa e non in un dog bar

Mentre tutti gli altri cuccioli scorrazzano senza guinzaglio e corrono dappertutto, lui se ne sta seduto su uno sgabello con le zampe incrociate, lontano da tutto e da tutti.

Fonte foto da video su Instagram dell’account pogoparkour

Forse il suo atteggiamento appare un po’ arrogante e da snob. Ma lui è così. Le sue foto intanto hanno fatto il giro del web: quando non vuoi socializzare, possono portarti ovunque, ma tu troverai il modo di distinguerti dagli altri cani.