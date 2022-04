Cucciolo si arrende insieme ai sospettati di fronte alla polizia

Spetto ti raccontiamo storie di cani e poliziotti che generano subito tenerezza, ma anche tanta simpatia. E il racconto che stiamo per proporti non è da meno. Protagonista un cucciolo che si arrende insieme ai sospettati in strada, di fronte alla polizia che li ha fermati per un controllo. Chissà cosa ha da nascondere…

Siamo a Itaperuçu, comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione Metropolitana de Curitiba e della microregione di Curitiba. La polizia militare della città domenica 6 marzo aveva fermato due motociclisti, controllando che fosse tutto ok.

Gli agenti hanno fatto sdraiare i due sospettati per terra. Quando all’improvviso è arrivato un cane randagio color caramello che ha pensato bene di unirsi alla compagnia, sdraiandosi per terra accanto a quegli uomini ammanettati. Si è arreso insieme a loro, ma per cosa?

Pensavo che il cane fosse un buon partner per i ragazzi. Era strano, perché non li conosceva, ma si è sentito dispiaciuto per loro e si è sdraiato accanto ai ragazzi.

Queste le parole dell’ufficiale di polizia Tiago Wendrechoviski al G1. Gli agenti di polizia si sono messi a ridere quando hanno visto il cane comportarsi in quel modo. Gli hanno fatto anche una foto pubblicandola su internet, dove è diventata ovviamente virale.

È stato molto insolito, è successo qualcosa di raro. Ecco perché ho scattato la foto, che in seguito è trapelata da un gruppo chiuso ed è diventata virale. Una buona situazione per rilassarsi.

In città purtroppo non c’è un canile e non c’è un ricovero per cani, quindi non hanno potuto far niente per lui: erano impegnati ad arrestare i due ragazzi che andavano in moto con un’arma da fuoco.. Speriamo che presto qualcuno lo porti via dalla strada e gli dia una casa per sempre.