Dopo tante sofferenze anche il piccolo Deejay ha trovato la sua casa per sempre. Una donna chiamata Annie Ko ha visto una sua foto mentre era in braccio ad una sua amica e, alla fine, nonostante non volesse un altro cane, ha deciso di prenderlo e tenerlo per sempre.

CREDIT: YOUTUBE

Purtroppo in Asia esistono ancora questi posti terribili, in cui i cuccioli vengono uccisi solo per poter vendere la loro carne, che è considerata pregiata.

I ragazzi di Humane Society solo poco tempo fa hanno fatto irruzione in uno di questi allevamenti, con l’aiuto delle forze dell’ordine. Grazie al loro intervento sono stati salvati più di 50 cani.

Erano chiusi tutti in alcune gabbie. Non avevano spazio in cui muoversi e si vedeva che non ricevevano le cure adeguate già da tempo. Erano in condizioni davvero disperate.

CREDIT: YOUTUBE

Tra questi cuccioli c’era anche il piccolo Deejay. Il cane di pochi mesi era insieme ad altri 4 fratellini a quattro zampe. Il suo sguardo era impaurito e nonostante le attenzioni di questi ragazzi, non riusciva a smettere di tremare.

La cosa più straziante per era vedere che non conosceva l’amore. Si allontanava ogni volta che qualcuno provava ad avvicinarsi. Per dimenticare i traumi subiti aveva bisogno di cure e pazienza.

La nuova vita del piccolo Deejay

Annie Ko è una cantante ed ha visto la foto di questo cucciolo mentre era tra le braccia di una sua amica. La sua dolcezza e le sue condizioni le hanno fatto cambiare idea su ciò che voleva.

La donna aveva perso da poco il suo amico a quattro zampe e visto il dolore che aveva provato con quella perdita, non voleva più adottare i cani. Però nel vedere la situazione del piccolo Deejay, la sua vita è cambiata.

CREDIT: YOUTUBE

Annie è andata a conoscerlo e tra i due è nato qualcosa di unico sin da subito. Non poteva lasciarlo ancora in quel rifugio ed infatti ha deciso di portarlo a casa con sé. Deejay ora è un cane felice, ha dimenticato tutte le cattiverie che ha subito e finalmente è tornato a stare bene.