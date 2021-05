Cucciolo smarrito, ragazzino disperato offre una dolce ricompensa: interviene la Polizia

Questa è la storia di un povero cucciolo smarrito e di un ragazzino talmente disperato per la sua mancanza che farebbe di tutto per poterlo fare tornare a casa. Per questo ha deciso di offrire una dolce ricompensa pere fare in modo che tutti si mobilitino per ritrovarlo. Ma a un certo punto della storia interviene la Polizia…

Fonte Pixabay

Questo ragazzino vive nella città spagnola di Lepe. Oggi ha il cuore spezzato. Da qualche giorno la sua famiglia ha perso il suo adorato animale domestico. Hanno fatto di tutto per poter ritrovare il cucciolo, anche rivolgersi ai social media per diffondere la voce più velocemente.

Il ragazzino di casa ha scritto anche un avviso da appendere in giro per la città, chiedendo aiuto alla comunità per ritrovare il cucciolo. Leggendo il biglietto si capisce tutto l’amore che il bambino prova per il suo miglior amico peloso e vorrebbe poterlo riabbracciare.

Si cerca un cane a Lepe. Razza Pincher. Cucciolo di due mesi. Colore nero con zampe e muso marroni. Nome Trapito. Se lo trovi chiama. Guardalo per favorer. Lo amo moltissimo.

Questo è quello che c’è scritto sul bigliettino scritto a mano dal bambino su un foglio a righe del quaderno di scuola.

La famiglia con il bigliettino è arrivata anche alla polizia per chiedere aiuto. E la reazione degli agenti è eccezionale.

Gli agenti si sono commossi di fronte alla storia del cucciolo smarrito e del suo bambino

La cosa più commovente del biglietto è la ricompensa che il ragazzo offre a chiunque lo aiuti a trovare Trapito: una barretta di cioccolato.

Ci siamo uniti alla ricerca di Trapito. Lo aiuteremo non per la ricompensa in sé, ma per l’illusione che il bambino lo avrà di nuovo al suo fianco.

Queste le parole degli agenti che faranno di tutto per ritrovare il cane.