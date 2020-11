Per ritrovare il cane di cui non ha notizie da giorni, questo uomo anziano di 84 anni sarebbe disposto a fare qualunque cosa. Da quando l’adorato animale è scomparso nel nulla, ogni giorno esce di casa e cammina finché ha le forze nella speranza di trovarlo e riportarlo a casa. E non si arrenderà mai.

Questa è la commovente storia di un uomo anziano di nome Agustin Ramos. Un uomo di 84 anni che non si arrende e che è motivato a ritrovare a tutti i costi Kayfaz, il suo cane.

Agustin Ramos 13 giorni fa ha smarrito Kayfaz. Vive in Perù, ma la sua storia ha già fatto il giro del mondo, per la caparbietà e la tenacia, nonostante l’età, con cui ogni giorno esce di casa per cercare di avere notizie del suo miglior amico.

Da quando non ha più notizie del suo cane, non si è mai fermato un attimo. Cammina per i quartieri vicini al punto dove per l’ultima volta ha visto il cane, nella speranza di poterlo riabbracciare. Già molte persone lo hanno aiutato, vedendolo affiggere manifesti, e ora la sua storia è arrivata sui social media.

Munay Sin Fronteras, un’organizzazione peruviana senza scopo di lucro che si prende cura e salva i cani in difficoltà, l’uomo gira intorno al distretto Independência di Lima, ma finora non ha avuto molto successo. Nessuno sa che fine abbia fatto Kayfaz.

Evelyn, un utente che ha condiviso il caso su Facebook, ha chiesto a tutti coloro che potevano partecipare di uscire in strada per continuare a cercare il cane e aiutare Agustin.

Auguriamo ad Agustin di ritrovare il cane

Il caso è finito sui social. E speriamo che questo possa aiutare Agustin e il suo cane a riabbracciarsi.

Aiutiamo a diffondere la notizia. E aiutiamo sempre chi cerca i cuccioli smarriti!