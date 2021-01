Cucciolo smarrito riconosciuto in un video di un salvataggio eroico. Guardate dov’era finito

Il cucciolo smarrito riconosciuto in un video virale che circola sui social network. Quante possibilità ci sono che una famiglia possa ritrovare così il proprio cucciolo smarrito tempo prima. Per una serie di fortuiti eventi, i suoi migliori amici umani hanno visto il video virale che ritraeva il suo eroico salvataggio in elicottero.

Spesso i vigili del fuoco sono protagonisti di salvataggi eccezionali che hanno per vittime proprie i nostri animali domestici, che sanno sempre come mettersi in situazioni di difficoltà. E a loro vanno tutti i nostri ringraziamenti per quanto fanno ogni giorno per tutti coloro che sono in difficoltà.

Sa bene quanto è prezioso l’intervento dei pompieri Maria Souza, una donna brasiliana di 52 anni che ha riconosciuto il cucciolo smarrito in quel cane caduto tra le rocce di una collina a São Vicente, un’isola di Capo Verde, appartenente al gruppo delle isole Barlavento.

Da tre giorni del cucciolo non si sapeva niente. Polizia e vigili del fuoco si erano mobilitati e avevano trovato il cane su una collina. Il salvataggio è stato molto impegnativo, tanto da diventare virale sui social network.

Ed è proprio grazie a questo fatto che Maria ha potuto capire che il suo cane era salvo. La nipote 23enne ha detto che la figlia di 5 anni ha riconosciuto il cane vedendo le immagini del suo salvataggio sui social media mentre giocava con il telefonino.

Cucciolo smarrito ritrovato: il dolce ricongiungimento

Riconoscendo l’animale la famiglia era al settimo cielo, perché sapeva che era finalmente in salvo. Il cucciolo di 7 mesi di nome Duque ha così fatto ritorno facilmente dalla famiglia, che comprende anche altri due cani e un gatto.

E olha onde esse rapazinho foi parar!Os bombeiros da cidade de São Vicente em SP tiveram que resgatar da encosta do morro de Itararé esse caozinho que se perdeu de uma trilha.Após ser resgatado foi levado para uma clínica veterinária, ele passa bem e será castrado para logo ser doado e nunca mais irá se aventurar em locais perigosos! 😂 Posted by Neide Santos on Sunday, December 13, 2020

La reunion ha avuto luogo quando il veterinario ha dato le dimissioni per il cucciolo di pochi mesi, che nel frattempo è stato anche sterilizzato.