Una foto che arriva da un rifugio di Miami e che ha lasciato tanta tristezza nei cuori di tutto il mondo, proprio il giorno di Natale. Esseri umani, in compagnia dei loro animali domestici, seduti ad aspettare. Sembra quasi la sala d’attesa di un veterinario, ma in verità è il momento che precede uno dei gesti più codardi: quelle persone erano lì per rinunciare ai propri amici a quattro zampe.

A diffondere la foto del rifugio, l’associazione per il controllo degli animali Miami Dade Animal Control. Ecco quanto si legge nel post dei volontari:

Se abbandoni il tuo animale domestico in un rifugio sovraffollato sei uno s*****o. Non potrà mai esistere una buona scusa che possa giustificare l’affidamento di un membro della famiglia, nelle mani di una struttura che uccide gli animali, per fare più spazio. Sentiti libero di non essere d’accordo.

Guardate la lunga fila in questo momento. Auguriamo uno spaventoso Natale a tutti questi individui senza cuore che scaricano i loro cani per un motivo patetico. Lo fanno, nonostante per lasciarlo, debbano firmare un modulo, che li informa che il loro cane potrebbe essere soppresso non appena escono da quella porta, a causa del sovraffollamento. Ma loro rimangono comunque in fila e firmano quel foglio, perché i loro animali domestici non significano nulla. Questa è la nostra comunità.

L’associazione non ha voluto solo mostrare quanto noi esseri umani riusciamo ad essere senza cuore, ma ha voluto anche sottolineare ciò che fanno i rifugi, i loro “colleghi”. Esistono purtroppo associazioni no kill e associazioni kill, in molte parti del mondo. Nei rifugi kill, quando i cani sono troppi per lo spazio della struttura, finiscono in una specie di lista nera, che li classifica dai meno adottabili. Malati, anziani o con problemi. Questi cani vengono soppressi per fare spazio ad altri cuccioli.

I volontari della Miami Dade Animal Control si sono poi rivolti a noi, esseri umani di tutto il mondo. Perché se ognuno di noi è pronto a fare la propria parte, forse si potrebbe fermare tutto ciò.

